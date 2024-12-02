Якщо насипати соди у пральну машинку – це зашкодить чи допоможе: відповідь експертів

Зараз в інтернеті є купа порад стосовно прання із застосуванням соди, тому варто знати, чи не нашкодить це побутовому приладу.

Чи не зашкодить сода пральній машинці-автомату: остаточна відповідь

Експерти дали остаточну відповідь на це запитання – сода безпечна для використання під час прання в машинці-автоматі. До того ж засіб дуже корисний для приладу – він допоможе позбутися плісняви та неприємного запаху, бо має антисептичну дію.

Але якщо приладу піде на користь таке прання, то для деяких видів тканини сода може бути шкідливою. Не можна прати речі із застосуванням засобу, які виготовлені з шовку, шкіри, оксамиту та вовни. Також не варто експериментувати із содою на мембранних і синтетичних тканинах.

Для всіх інших тканин сода буде надзвичайно корисною, бо відбілить навіть старі речі, видалить усі плями й допоможе позбутися неприємних запахів.

Найкраще засипати соду у відсік разом із пральними порошком, тоді ви отримаєте максимальний ефект від засобу. Для звичайного прання вистачить двох столових ложок. Якщо забруднення застарілі, можна сипати до п’яти ложок – шкоди не буде.

Читайте також:

Чому досвідчені господині ніколи не викидають старих ґудзиків: 5 цікавих ідей застосування

Як виміряти цукор в столовій ложці: простий спосіб розрахунку, коли немає ваг

Лише одиниці здогадаються: чому пляшки для пива коричневі або зелені