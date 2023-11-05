Заміокулькас - всі секрети догляду, пересадки, розмноження рослини

Що любить заміокулькас, як за ним доглядати

Свою назву заміокулькас або доларове дерево отримало завдяки зеленому глянцевому листю. Висота рослини може досягати понад одного метра. Рослина невибаглива, її корені запасають воду, яка необхідна рослині в періоди посухи, тому може витримувати певну посуху.

Заміокулькас є однією з популярних рослин, яку вирощуютьв домашніх умовах і все, через те, що за цією рослиною легко доглядати.

Вирощування заімлкулькаса не вимагає особливих зусиль, проте основні правила догляду потрібно знати та їх дотримуватись.

Як доглядати за заміокулькасом

Температура. Найкраща температура влітку для рослини+25°C, взимку квіткарі радять тримати рослину при температурі не більше +16°C. Якщо є утеплена лоджія, можна винести горщик з заміокулькасом туди, але за умови, що температура там не буде опускатися нижче +12°С.

Освітлення. Заміокулькас любить багато світла. Однак в перші дні, щоб рослина адаптувалася, її краще потримати в місці з півтінню. Надалі можна тримати на підвіконні, оберігаючи від прямих сонячних променів.

Вимоги до вологості. Рослина любить вологий клімат, але оскільки має м'ясисте листя, від нестачі вологості рослина страждати не буде. Рослина може обійтися без вологи понад тиждень. Не потрібно тримати рослину близько до батарей в опалювальний сезон, рекомендується протирати листя.

Головне заміокулькас правильно поливати. Поливають рослину рясно, але лише після повного просихання ґрунту в горщику. На поверхні ґрунту і в піддоні не повинно бути застою води. Перелити рослину набагато гірше, ніж не долити. Взимку, якщо рослина буде в прохолодному приміщенні, полив і підгодівлю припиняють.

Підживлення рослини. У період активного росту потрібно раз на 2 тижні заміокулькас підгодовувати добривами для кактусів та сукулентів.

Як пересаджувати доларове дерево

Пересаджувати заміокулькас потрібно дуже обережно, щоб не пошкодити кореневу систему, яка складається з щільних бульб. Сік доларового дерева отруйний, і при попаданні на шкіру може викликати печіння і свербіж, тому пересаджувати рослину потрібно в гумових рукавичках.

Краще вибрати глиняний або керамічний горщик, тому що коріння рослини, розростаючись, легко може зламати пластикову місткість.

На дно горщика обов'язково покласти дренаж. Земельна суміш потрібна така як для кактусів. Для хорошої повітропроникності в ґрунт рекомендується додати керамзит, який повинен бути дрібним.

Щоб не пошкодити коріння рослину разом із землею дістати зі старого горщика та акуратно встановити в новий горщик. Дуже важливо, щоб верхні бульби приблизно на один сантиметр залишилися оголеними.

Як розмножується заміокулькас в домашніх умовах

Розмножити заміокулькас можна трьома способами:

Живцюванням. Якщо рослина вже доросла, можна відрізати держак від оголеної знизу гілки, на якій утворилася невелика брунька. Догляд за живцем у цей час полягає в постійному зволоженні субстрату, корінці повинні з'явитися через пару тижнів.

При пересадці дорослої рослини кореневу систему можна легко розділити та розсадити по горщиках. Кожну поділену рослину посадити в не дуже глибокий горщик, який приблизно на 3-4 см в діаметрі ширший за кореневище.

Найпростіший та найдовший спосіб - це розмноження листочком. Корінці на таких листках можуть з'явитись через декілька місяців. Для прискорення місткість с листочком можна прикрити поліетиленом, створивши розсаді тепличні умови.

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