Небезпечна тенденція для боєздатності України: експерт про переведення Повітряних сил у піхоту

Якщо ця тенденція збережеться, то в перспективі вона може мати доволі небезпечний характер, зазначив експерт.

Нещодавно депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що військовослужбовців Повітряних сил України переводять на службу в піхоту.

Військовий експерт та офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в ефірі Radio NV підтвердив цю інформацію. Проте він підкреслив, що попри ці зміни, "ми зберігаємо певний рівень нашої боєздатності".

Крамаров додав, що це стосується солдатського й сержантського складу, які забезпечують експлуатацію аеродромів, радіолокаційних станцій та засобів радіоелектронної боротьби.

"Ми розуміємо: так, нам потрібні солдати в Сухопутних військах. Але зрозумійте, що навіть рядовий склад у Повітряних силах має набір певних унікальних знань і навичок, які дозволяють йому, наприклад, здійснювати допомогу, з точки зору операції, оперувати зенітно-ракетними комплексами. Цього за один день чи за тиждень, навіть за місяць, ти не навчишся", – каже експерт.

Андрій Крамаров вважає, що переведення частини особового складу з Повітряних сил до Сухопутних військ є можливим, але застерігає щодо потенційних ризиків такого рішення.

"Якщо ця тенденція збережеться, то вона для нас у перспективі може мати дійсно доволі небезпечний характер. І звісно, що полковник Ігнат з правильною військовою позицією вийшов, що так, відправляємо, але бойові завдання виконуємо. Але також нашому Генеральному штабу потрібно розуміти, що в якийсь момент, можливо, вже й не зможемо виконувати", – підкреслив Крамаров.

Нагадаємо, що лікарів госпітальної ланки відправлятимуть на фронт у тимчасові відрядження, щоб посилити роботу стабілізаційних пунктів медичної служби.