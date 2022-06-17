Абсолютно необхідно говорити з Путіним – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "абсолютно необхідно" говорити з президентом Росії Володимиром Путіним в умовах війни в Україні.

Він також сказав, що під час розмов з очільником Кремля каже йому, що "ніякого продиктованого миру не буде".

Про це канцлер ФРН заявив в інтерв’ю DPA.

"Абсолютно необхідно говорити з Путіним, і я продовжу це робити, як і президент Франції", – сказав Шольц.

"Коли я говорю з Путіним, я кажу, наприклад, ті ж речі, що й вам: будь ласка, зрозумійте, що ніякого продиктованого миру не буде. І якщо ви думаєте, що можете вкрасти землю, а потім сподіватися, що часи зміняться і все стане, як і було, то ви помиляєтесь", – розповів німецький канцлер.

Він також сказав, що досі діють санкції, запроваджені проти РФ ще 2014 року, і вони не зникнуть, "якщо не буде чесного миру".

"Тобто миру, який є добрим для народу України, для парламенту і прийнятний для президента України", – уточнив Шольц.

Нагадаємо, під час свого візиту до Києва 16 червня канцлер ФРН сказав, що Росія намагається силою пересунути кордони всередині Європи, та наголосив, що це неприйнятно.

Він також пообіцяв передати Україні новий пакет озброєння.

А ще Шольц заявив, що Україна не буде виконувати ультиматуми Росії.

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