Албанія за допомогою ChatGPT хоче прискорити вступ до ЄС – як саме

Уряд Албанії вирішив використати ChatGPT (чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений лабораторією OpenAI) для перекладу величезного масиву законодавства і правил Євросоюзу та суміжної аналітики (близько 280 тис. сторінок) на албанську мову, що має посприяти швидшій адаптації національного законодавства до європейського.

Про це пише Euractiv.

Уряд країни вже підписав відповідну угоду про співпрацю з виконавчою директоркою батьківської компанії OpenAI Мірою Мураті, яка є родом з Албанії.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що це дозволить відмовитись від "армії перекладачів та батальйона юристів, що коштує мільйони євро" і прискорити процес.

Прем’єр також розповів, що Міра Мураті спершу сприйняла його пропозицію співпраці як жарт, але далі погодилася і між компанією та Нацагентством з питань інформаційного суспільства AKSHI створили спільну робочу групу.

Прем’єр Албанії заявив, що презентує цей проєкт на саміті ЄС у Брюсселі 13 грудня.

Албанія подала заявку на членство в ЄС 2009 року, а від 2014 року є країною-кандидатом на вступ до Євросоюзу.

Греція віднедавна пригрозила блокувати наступні етапи переговорів Албанії через ув’язнення етнічного грека Фреді Белері, якого запідозрили в купівлі голосів перед місцевими виборами, що проходили 2023 року. Членство Албанії у ЄС підтримують 97% населення.

Нагадаємо, до Угорщини та Словаччини приєдналася ще одна країна, яка проти швидкого вступу України до ЄС.

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