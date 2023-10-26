Дуда назвав "двох серйозних" кандидатів на посаду прем'єра

На посаду прем'єр-міністра Польщі "є два серйозні" кандидати - чинний голова уряду Матеуш Моравецький і експрезидент Євроради Дональд Туск.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє polskieradio24.

"У нас були, можу з упевненістю сказати, дуже гарні, дуже змістовні розмови. По-перше, з кадрових питань. По-друге, про змістовні питання, які нам доведеться розглядати і ухвалювати політичні рішення в найближчому чи віддаленому майбутньому", - сказав він, коментуючи підсумки консультацій із представниками виборчкомів.

Водночас Дуда зазначив, що не скорочуватиме термін повноважень Сейму. За його словами, він скличе наступне засідання цієї палати в понеділок, 13 листопада.

Нагадаємо, в Польщі остаточно підрахували голоси на парламентських виборах, які відбулися 15 жовтня. Керівна партія "Право і справедливість" виграла із 35,38%. На другому місці опинилася опозиційна "Громадянська платформа" з 30,70%. Третє місце посіла політсила "Третій шлях" (14,40%).

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