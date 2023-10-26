Дуда назвал "двух серьезных" кандидатов на должность премьера

На должность премьер-министра Польши "есть два серьезных" кандидата – действующий глава правительства Матеуш Моравецкий и экс-президент Евросовета Дональд Туск.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает polskieradio24.

"У нас были, могу с уверенностью сказать, очень хорошие очень содержательные разговоры. Во-первых, по кадровым вопросам. Во-вторых, о содержательных вопросах, которые нам придется рассматривать и принимать политические решения в ближайшем или отдаленном будущем", - сказал он, комментируя итоги консультаций с представителями избиркомов.

При этом Дуда отметил, что не будет сокращать срок полномочий Сейма. По его словам, он созовет следующее заседание этой палаты в понедельник, 13 ноября.

Напомним, в Польше окончательно подсчитали голоса на прошедших 15 октября парламентских выборах. Правящая партия "Право и справедливость" выиграла с 35,38%. На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская платформа" с 30,70%. Третье место заняла политсила "Третий путь" (14,40%).

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