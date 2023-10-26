Коли Україна почне переговори про вступ до ЄС: прогноз Стефанішиної

Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже у грудні цього року.

Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже у грудні цього року навіть попри маніпуляції деяких європейських чиновників.

Про це міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла в ефірі телемарафону.

"Україна створила всі необхідні умови для цього (початку переговорів - ред.), реалізувавши сім рекомендацій. Більше того, ми маємо розуміти, що будуть розглядатися й можливі рішення щодо інших майже 10 країн розширення, і Україна, безумовно, є лідером, навіть попри повномаштабну війну, яка триває", - сказала Стефанішина.

Міністерка підкреслила, що Україна налаштована на позитивне рішення Єврокомісії щодо України. Вона впевнена, що у грудні вдасться вийти на таке політичне рішення і почати очікувані переговори.

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"Водночас ми сьогодні вже бачимо, що деякі країни або навіть деякі європейські чиновники вдаються до маніпуляцій, намагаючись протискати якісь свої особисті побажання в документи, які готуються Європейською комісією. Так само ми бачимо, що є певні недружні країни, які намагаються применшити оцінку прогресу України і, скажімо так, знецінити деякі з наших зусиль", - сказала Стефанішина.

За її словами, Україна працює над цими питаннями індивідуально. Водночас Стефанішина закликає союзників держави не надавати поля для маніпуляцій, особливо коли йдеться про європейську інтеграцію країни.

Вступ України до ЄС

Виконавча влада Європейського Союзу збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, якого досягла Україна у своїй заявці на членство. Це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що Єврокомісія дасть позитивний висновок стосовно початку переговорів про вступ України до Євросоюзу до кінця поточного року. Він зазначив, що Київ "зробив усе", щоб отримати позитивний висновок від Європейської комісії.

А вже 5 жовтня стало відомо, що очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може приїхати до Києва напередодні офіційного оприлюднення оцінки ЄС щодо українського прогресу. Про це повідомив брюсельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк і припустив, що "вона не поїхала б туди напередодні публікації звітів про розширення Єврокомісії, якби не мала хороших новин".

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