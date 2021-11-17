Експрезидент-втікач Янукович під час розстрілів майданівців телефонував до Путіна 11 разів

Експрезидент-втікач Янукович під час розстрілів майданівців телефонував до Путіна 11 разів

За його словами, під час цих розмов були присутні голови правоохоронних органів обох держав.

В період розстрілів на Майдані (від 18 до 20 лютого 2014 року) експрезидент-втікач Віктор Янукович 11 разів телефонував президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Денис Іванов.

Крім того, за його словами, під час цих розмов були присутні голови правоохоронних органів як України, так і Росії.

"У цей період керівники правоохоронних органів і колишній президент Янукович за спеціальним урядовим зв'язком з'єднувався з вищим керівництвом РФ і керівниками її правоохоронних органів", - зазначив Іванов.

Він додав, тодішній очільник МВС Олександр Захарченко за цей же період зідзвонювався з російським колегою 12 разів. Ексглава СБУ Олександр Якименко телефонував 3 рази керівнику ФСБ Росії. "Всі ці дзвінки були здійснені в найактивнішу фазу розстрілів на Майдані", - сказав Денис Іванов.

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування щодо злочинів Януковича та його оточення.