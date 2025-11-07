Елітна квартира родини Гетманцева в Ніцці за майже 1 млн євро підриває довіру до влади — політолог

Реклама

Вважає політолог Олексій Голобуцький.

«Я багато вже про них дізнався різного і нічому не дивуюсь. Але іноді чергова інформація все ж трохи збиває з ніг», — написав Голобуцький у соцмережі.

За його словами, журналіст Сергій Іванов оприлюднив документи, що свідчать про купівлю родиною Гетманцева апартаментів у французькій Ніцці площею 142 кв. м вартістю 930 тис. євро (приблизно 45 млн грн).

«Франція, Ніцца, Середземноморське узбережжя. Скромні апартаменти за кілька кварталів від моря. Місцеві джерела стверджують, що це ціна без ремонту, який може коштувати ще на 30–50% дорожче», — зазначив політолог.

Голобуцький наголосив, що подібні факти є проявом зневаги до суспільства з боку посадовців, які публічно закликають громадян «затягувати паски».

«Яка все ж ганьба», — підсумував він.