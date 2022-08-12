Кулеба та Боррель обговорили нові санкції проти РФ: деталі

Кулеба та Боррель узгодили позиції щодо санкцій та постачання зброї
Про це йдеться у повідомленні українського дипломата у Twitter.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба узгодив з високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем позиції про нові обмеження проти Росії, постачання зброї до України та поспілкувалися про безпекову ситуацію на Балканах.
«Розмова з Жозепом Боррелем. Україна та ЄС налаштовані забезпечити подальше функціонування зернового коридору для допомоги Близькому Сходу, Африці та Азії. Узгоджені позиції щодо нових санкцій проти Росії, постачання зброї в Україну. Обговорили безпекову ситуацію на Балканах», - зазначив Кулеба, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Естонія ухвалила рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою, з деякими винятками. Зокрема, він буде відкритим для працівників дипломатичного представництва або консульської установи, що перебувають в Естонії, і члени їхніх сімей.
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