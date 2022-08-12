Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кулеба и Боррель обсудили новые санкции против РФ: детали

Дата публикации
Просмотры
219
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кулеба и Боррель обсудили новые санкции против РФ: детали

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Кулеба и Боррель согласовали позиции по санкциям и поставке оружия

Об этом говорится в сообщении украинского дипломата в Twitter.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба согласовал с высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем позиции о новых ограничениях против России, поставках оружия в Украину и пообщались о ситуации с безопасностью на Балканах.

«Разговор с Жозепом Боррелем. Украина и ЕС намерены обеспечить дальнейшее функционирование зернового коридора для помощи Ближнему Востоку, Африке и Азии. Согласованы позиции относительно новых санкций против России, поставки оружия в Украину. Обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах», — отметил Кулеба, — говорится в сообщении.

Напомним, Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями. В частности, он будет открыт для находящихся в Эстонии работников дипломатического представительства или консульского учреждения и членов их семей.

Читайте также:

"Золотой" пакет санкций ЕС против России и большая ошибка Канады: Дмитрий Кулеба в ТСН

"Золотой" пакет санкций ЕС против России и большая ошибка Канады: Дмитрий Кулеба в ТСН

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация