Кулеба и Боррель обсудили новые санкции против РФ: детали

Кулеба и Боррель согласовали позиции по санкциям и поставке оружия
Об этом говорится в сообщении украинского дипломата в Twitter.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба согласовал с высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем позиции о новых ограничениях против России, поставках оружия в Украину и пообщались о ситуации с безопасностью на Балканах.
«Разговор с Жозепом Боррелем. Украина и ЕС намерены обеспечить дальнейшее функционирование зернового коридора для помощи Ближнему Востоку, Африке и Азии. Согласованы позиции относительно новых санкций против России, поставки оружия в Украину. Обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах», — отметил Кулеба, — говорится в сообщении.
Напомним, Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями. В частности, он будет открыт для находящихся в Эстонии работников дипломатического представительства или консульского учреждения и членов их семей.
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