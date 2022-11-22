Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кулеба закликає ЄС ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти РФ: "Питання давно перезріло"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
348
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кулеба закликає ЄС ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти РФ: "Питання давно перезріло"

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Зокрема, дипломат наголошує на необхідності індивідуальних обмежень.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає Європейський Союз ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти агресорки Росії. Обмеження, наголошує дипломат, мають бути максимально потужним.

Про це він сказав під час брифінгу 22 листопада.

За його словами, питання про ухвалення дев'ятого санкційного пакета "давно вже перезріло, але пакета все ще немає".

"Ми чуємо лише спроби розпочати серйозну роботу над його підготовкою. Така ситуація є абсолютно неприпустимою. Я закликаю всіх своїх колег у ЄС: і в Єврокомісії, і серед держав-членів ЄС відкинути будь-які сумніви чи втому і почати та швидко завершити новий дев'ятий санкційний пакет, і зробити його максимально потужним", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС наголошує, що важливими є обмеження, які гальмують та зупиняють ракетну індустрію Російської Федерації. 

"Здатність Росії виробляти нові ракети треба просто знищити для того, щоб вони не мали додаткового ресурсу для знищення українських міст, української енергетичної системи та українських громадян", - наголошує Кулеба.

Також Київ наполягає на необхідності повного енергетичного ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу "Дружба", заборону імпорту зрідженого газу з Росії. Міністр закликав до запровадження санкцій проти "Росатома", а також призупинення прав РФ у Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Український міністр закордонних справ наголошує на повній забороні російської державної пропаганди в ЄС та інших країнах.

"Необхідно також розширювати індивідуальні санкції. Ми пропонуємо внести до списку всіх причетних до протиправних дій на ЗАЕС. Україна вже запровадила такі обмеження на національному рівні, і ми передали наш список до ЄС", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, в Росії розпочався процес глибокої рецесії. Зокрема, обсяги виробництва в країні скорочуються протягом двох кварталів поспіль, ситуація в економіці погіршується через оголошену мобілізацію.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
348
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація