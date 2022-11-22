Кулеба закликає ЄС ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти РФ: "Питання давно перезріло"

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає Європейський Союз ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти агресорки Росії. Обмеження, наголошує дипломат, мають бути максимально потужним.

Про це він сказав під час брифінгу 22 листопада.

За його словами, питання про ухвалення дев'ятого санкційного пакета "давно вже перезріло, але пакета все ще немає".

"Ми чуємо лише спроби розпочати серйозну роботу над його підготовкою. Така ситуація є абсолютно неприпустимою. Я закликаю всіх своїх колег у ЄС: і в Єврокомісії, і серед держав-членів ЄС відкинути будь-які сумніви чи втому і почати та швидко завершити новий дев'ятий санкційний пакет, і зробити його максимально потужним", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС наголошує, що важливими є обмеження, які гальмують та зупиняють ракетну індустрію Російської Федерації.

"Здатність Росії виробляти нові ракети треба просто знищити для того, щоб вони не мали додаткового ресурсу для знищення українських міст, української енергетичної системи та українських громадян", - наголошує Кулеба.

Також Київ наполягає на необхідності повного енергетичного ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу "Дружба", заборону імпорту зрідженого газу з Росії. Міністр закликав до запровадження санкцій проти "Росатома", а також призупинення прав РФ у Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Український міністр закордонних справ наголошує на повній забороні російської державної пропаганди в ЄС та інших країнах.

"Необхідно також розширювати індивідуальні санкції. Ми пропонуємо внести до списку всіх причетних до протиправних дій на ЗАЕС. Україна вже запровадила такі обмеження на національному рівні, і ми передали наш список до ЄС", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, в Росії розпочався процес глибокої рецесії. Зокрема, обсяги виробництва в країні скорочуються протягом двох кварталів поспіль, ситуація в економіці погіршується через оголошену мобілізацію.

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