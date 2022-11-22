Кулеба призывает ЕС принять девятый пакет санкций против РФ: "Вопрос давно перезрел"

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает Европейский Союз принять девятый пакет санкций против агрессора России. Ограничения, подчеркивает дипломат, должны быть максимально мощными.

Об этом он сказал на брифинге 22 ноября.

По его словам, вопрос о принятии девятого санкционного пакета "давно уже перезрел, но пакета все еще нет".

"Мы слышим лишь попытки начать серьезную работу над его подготовкой. Такая ситуация абсолютно недопустима. Я призываю всех своих коллег в ЕС: и в Еврокомиссии, и среди государств-членов ЕС отбросить какие-либо сомнения или усталость и начать и быстро завершить новый девятый санкционный пакет, и сделать его максимально мощным", — сказал Кулеба.

Глава МИД отмечает, что важны ограничения, которые тормозят и останавливают ракетную индустрию Российской Федерации.

"Способность России производить новые ракеты нужно просто уничтожить для того, чтобы у них не было дополнительного ресурса для уничтожения украинских городов, украинской энергетической системы и украинских граждан", — отмечает Кулеба.

Также Киев настаивает на необходимости полного энергетического эмбарго, продлении нефтяного эмбарго на северную ветку газопровода "Дружба", запрещении импорта сжиженного газа из России. Министр призвал к введению санкций против "Росатома", а также приостановке прав РФ в Международном агентстве по атомной энергии.

Украинский министр иностранных дел подчеркивает полный запрет российской государственной пропаганды в ЕС и других странах.

"Необходимо также расширять индивидуальные санкции. Мы предлагаем внести в список всех причастных к противоправным действиям на ЗАЭС. Украина уже ввела такие ограничения на национальном уровне и мы передали наш список в ЕС", — отметил Кулеба.

Напомним, в России начался процесс глубокой рецессии. В частности, объемы производства в стране сокращаются в течение двух кварталов подряд, ситуация в экономике ухудшается из-за объявленной мобилизации.

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