Лукашенко запросив Путіна до Антарктиди – що відповів диктатор РФ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував диктатору Росії Володимиру Путіну вирушити до Антарктиди, і той погодився.

Про це повідомляє прокремлівський Telegram-канал "Пул первого".

Путін та Лукашенко 28 січня по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.

Лукашенко так вразився, що запропонував Путіну вирушити до Антарктиди.

"Може, коли-небудь махнемо? Цікаво!" - запитав Лукашенко.

"Так, добре", - погодився Путін.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко 27 січня приїхав до Володимира Путіна.

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