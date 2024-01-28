Лукашенко запросив Путіна до Антарктиди – що відповів диктатор РФ

Олександр Лукашенко покликав Володимира Путіна до Антарктиди.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував диктатору Росії Володимиру Путіну вирушити до Антарктиди, і той погодився.
Про це повідомляє прокремлівський Telegram-канал "Пул первого".
Путін та Лукашенко 28 січня по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс.
Лукашенко так вразився, що запропонував Путіну вирушити до Антарктиди.
"Може, коли-небудь махнемо? Цікаво!" - запитав Лукашенко.
"Так, добре", - погодився Путін.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко 27 січня приїхав до Володимира Путіна.
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