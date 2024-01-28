До України повертаються морози: як зміниться погода 29 січня

Синоптики також попереджають про туман і ожеледицю.

В Україні у понеділок, 29 січня, очікується мінлива хмарність. Вночі у південно-східних областях та в Карпатах, вдень в Криму невеликий сніг та мокрий сніг, на решті території без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У західних та північних областях вночі та вранці місцями туман.

На дорогах, крім південної частини країни, місцями ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний 7-12 м/с, у західних та північних областях змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у південній частині, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 0-5° тепла.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Яка погода у Києві та області

На 29 січня по Київщині прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла;у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач повідомив, коли до України прийде весняне тепло. Зазначається, що варто очікувати потепління аж в другій декаді лютого. Протягом місяця погода буде характеризуватися частими змінами температури.

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