В Украину возвращаются морозы: как изменится погода 29 января

Синоптики также предупреждают о тумане и гололедице.

В Украине в понедельник, 29 января, ожидается переменная облачность. Ночью в юго-восточных областях и Карпатах, днем в Крыму небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В западных и северных областях ночью и утром местами туман.

На дорогах, кроме южной части страны, местами гололедица.

Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в южной части, днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье 0-5° тепла.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

Какая погода в Киеве и области

На 29 января по Киевской области прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром местами туман.

На дорогах кое-где гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач сообщил, когда в Украину придет весеннее тепло. Отмечается, что следует ожидать потепления только во второй декаде февраля. В течение месяца погода будет характеризоваться частыми изменениями температуры.

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