Армія Білорусі підготовлена до вторгнення в Україну — білоруський опозиціонер

Білоруська армія перебуває під сильним тиском армії РФ і від початку повномасштабного вторгнення постійно готується до війни.

Про це розповів в ефірі телеканалу “Еспресо” засновник ініціативи BYPOL, яку створили колишні білоруські силовики, що виступають проти режиму Лукашенка, Олександр Азаров.

За його словами, за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, в армії Білорусі модернізували озброєння, яке було отримане з РФ. Крім того, він зазначив, що білоруських військових перетворюють на “зомбі” - людей проросійського світу, без власної національної ідентичності.

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"Сили спеціальних операцій від початку війни перебували на кордоні з Україною, а зараз, за нашою інформацією, вони вже звідти зняті та повернулися на місця дислокацій. На кордоні переважно відбуваються розвідувальні заходи та дії, туди скеровуються підрозділи РЕБ, встановлюються локатори для проведення розвідки. Постійно виїжджають групи, які контролюються білоруськими прикордонниками. Але реально армія вже в принципі підготовлена до вторгнення в Україну", - наголосив Олександр Азаров.

Водночас білоруський опозиціонер відзначив, що білоруські військові не хочуть брати участь у безпосередніх воєнних діях на території України, усвідомлюючи, що це призведе до катастрофічних наслідків.

Нагадаємо, залучення сухопутних військ сусідньої Білорусі до війни проти України залишається блакитною мрією російського диктатора Володимира Путіна.

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