Лукашенко пригласил Путина в Антарктиду – что ответил диктатор РФ

Александр Лукашенко позвал Владимира Путина в Антарктиду.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил диктатору России Владимиру Путину отправиться в Антарктиду, и тот согласился.
Об этом сообщает прокремлевский Telegram-канал "Пул первого".
Путин и Лукашенко 28 января по видеосвязи наблюдали, как в Антарктиде российские полярники станции "Восток" вводили в эксплуатацию новый зимовальный комплекс.
Лукашенко так был впечатлен, что предложил Путину отправиться в Антарктиду.
"Может, когда-нибудь махнем? Интересно!" – спросил Лукашенко.
"Да, хорошо", – согласился Путин.
Напомним, Александр Лукашенко 27 января приехал к Владимиру Путину.
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