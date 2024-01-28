Лукашенко пригласил Путина в Антарктиду – что ответил диктатор РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил диктатору России Владимиру Путину отправиться в Антарктиду, и тот согласился.

Об этом сообщает прокремлевский Telegram-канал "Пул первого".

Путин и Лукашенко 28 января по видеосвязи наблюдали, как в Антарктиде российские полярники станции "Восток" вводили в эксплуатацию новый зимовальный комплекс.

Лукашенко так был впечатлен, что предложил Путину отправиться в Антарктиду.

"Может, когда-нибудь махнем? Интересно!" – спросил Лукашенко.

"Да, хорошо", – согласился Путин.

Напомним, Александр Лукашенко 27 января приехал к Владимиру Путину.

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