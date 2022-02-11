Медустанови, у яких не підвищили ставки медикам, пройдуть додатковий аудит – ОП

Медустанови, у яких не підвищили ставки медикам, пройдуть додатковий аудит – ОП

Ті медичні установи, в яких, незважаючи на суттєве збільшення Програми медичних гарантій, не відбулося підвищення заробітної плати медперсоналу або працівників перевели на неповну ставку, пройдуть додатковий аудит щодо ефективності менеджменту процесів.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

За його даними, цього року бюджет Програми медичних гарантій збільшився на 34 млрд гривень і тепер становить понад 157 млрд грн.

"Це означає, що медичні установи отримають суми більші, ніж у 2021 році. Логічне питання, якщо все так добре, чому скаржаться люди, а лікарні не можуть виплатити нову заробітну плату", - написав Тимошенко у Facebook.

За його словами, якщо з об'єктивних причин якась медустанова зазнає фінансових труднощів і не може зараз підвищити зарплати та таким чином реалізувати ініціативу Президента Володимира Зеленського, таким установам буде виділено додаткове фінансування від Національної служби здоров'я.

Це фінансування буде виділено спочатку на півроку, протягом яких керівництво установ, які звернулися за додатковою допомогою, має оптимізувати внутрішні менеджерські процеси без обмеження прав працівників.

"Наголошую, менеджмент процесів у медзакладі, а не звільнення чи переведення людей на неповний робочий день. Для кожного керівника медичної установи забезпечення гідної заробітної плати лікарям та медсестрам є пріоритетом", - наголосив заступник голови ОП.

Усі медустанови, які потребують додаткової підтримки, пройдуть верифікацію МОЗ, а Держаудитслужба проведе відповідну перевірку.

"Щоб було ясне розуміння, куди було витрачено кошти та чому їх не вистачило на забезпечення гідної заробітної плати", - уточнив Тимошенко.

За його даними, перевірки за фактами примусового переведення медиків на неповну ставку вже тривають.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Тимошенко закликав медиків звертатися до нього напряму в особистих повідомленнях у соцмережах та повідомляти про факти скорочення ставок чи звільнення після початку реалізації ініціативи Володимира Зеленського щодо підвищення зарплат медичним працівникам.