Меркель привітала Шольца з перемогою на виборах

Меркель привітала Шольца з перемогою на виборах

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори в Бундестаг - 25,7%.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель привітала соціал-демократа, кандидата в канцлери ФРН Олафа Шольца з перемогою на парламентських виборах у Німеччині.

Про це у середу, 29 вересня, повідомили в пресслужбі уряду ФРН.

"Канцлерка привітала Олафа Шольца з перемогою на виборах ще в понеділок", - сказав представник кабміну в середу.

Нагадаємо:

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори в Бундестаг - 25,7%. Тепер вони повинні сформувати уряд і призначити канцлера . Для коаліції треба отримати 368 мандатів.

Тепер вони . Для коаліції Поки що Ангела Меркель залишається виконувати свої обов’язки, бо попереду тривалі напружені переговори про коаліційну угоду.

Після відходу зі своєї посади Меркель отримуватиме щомісячну пенсію в розмірі близько 15 тисяч євро. Як і всі колишні глави німецького уряду і президенти ФРН, Меркель також має право мати свій офіс і невеликий штат співробітників, включаючи офіс-менеджера, двох асистентів, секретаря і шофера.

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