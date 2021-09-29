Меркель привітала Шольца з перемогою на виборах

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори в Бундестаг - 25,7%.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель привітала соціал-демократа, кандидата в канцлери ФРН Олафа Шольца з перемогою на парламентських виборах у Німеччині.
Про це у середу, 29 вересня, повідомили в пресслужбі уряду ФРН.
"Канцлерка привітала Олафа Шольца з перемогою на виборах ще в понеділок", - сказав представник кабміну в середу.
Нагадаємо:
- Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виграла вибори в Бундестаг - 25,7%. Тепер вони повинні сформувати уряд і призначити канцлера. Для коаліції треба отримати 368 мандатів.
- Поки що Ангела Меркель залишається виконувати свої обов’язки, бо попереду тривалі напружені переговори про коаліційну угоду.
- Після відходу зі своєї посади Меркель отримуватиме щомісячну пенсію в розмірі близько 15 тисяч євро. Як і всі колишні глави німецького уряду і президенти ФРН, Меркель також має право мати свій офіс і невеликий штат співробітників, включаючи офіс-менеджера, двох асистентів, секретаря і шофера.