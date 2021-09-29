Меркель поздравила Шольца с победой на выборах

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг — 25,7%.
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила социал-демократа, кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца с победой на парламентских выборах в Германии.
Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.
"Канцлер поздравила Олафа Шольца с победой на выборах еще в понедельник", — сказал представитель Кабмина в среду.
Напомним:
- Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг — 25,7%. Теперь они должны сформировать правительство и назначить канцлера. Для коалиции нужно получить 368 мандатов.
- Пока Ангела Меркель остается выполнять свои обязанности, потому что впереди длительные напряженные переговоры о коалиционном соглашении.
- После ухода со своего поста Меркель будет получать ежемесячную пенсию в размере около 15 тысяч евро. Как и все бывшие главы немецкого правительства и президенты ФРГ, Меркель также вправе иметь свой офис и небольшой штат сотрудников, включая офис-менеджера, двух ассистентов, секретаря и шофера.