Меркель поздравила Шольца с победой на выборах

Меркель поздравила Шольца с победой на выборах

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг — 25,7%.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила социал-демократа, кандидата в канцлеры ФРГ Олафа Шольца с победой на парламентских выборах в Германии.

Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

"Канцлер поздравила Олафа Шольца с победой на выборах еще в понедельник", — сказал представитель Кабмина в среду.

Напомним:

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг — 25,7%. Теперь они должны сформировать правительство и назначить канцлера. Для коалиции нужно получить 368 мандатов.

Теперь они Для коалиции Пока Ангела Меркель остается выполнять свои обязанности, потому что впереди длительные напряженные переговоры о коалиционном соглашении.

После ухода со своего поста Меркель будет получать ежемесячную пенсию в размере около 15 тысяч евро. Как и все бывшие главы немецкого правительства и президенты ФРГ, Меркель также вправе иметь свой офис и небольшой штат сотрудников, включая офис-менеджера, двух ассистентов, секретаря и шофера.

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