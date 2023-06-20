Норвегія надасть 250 млн крон задля ядерної безпеки в Україні

Влада Норвегії виділяє 250 млн крон (понад 863 млн грн) на забезпечення ядерної безпеки в Україні.

Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки та захищеності в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон.

Про це пише Укрінформ із посиланням на МЗС Норвегії.

"Незаконна війна Росії становить загрозу для ядерної безпеки в Україні. Ядерна аварія в Україні матиме наслідки не лише для самої України, а й за її межами", - йдеться у повідомленні.

100 млн крон виділяється на підтримку роботи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні.

Також Норвегія збільшує фінансування співпраці з Україною у сфері ядерної безпеки на 150 млн крон. Ці кошти будуть спрямовані на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.

Нагадаємо, що Норвегія була однією з перших країн, яка надала Україні обладнання для посилення ядерної та радіаційної безпеки після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Норвегія передасть Україні нові системи MLRS M270 та посилить підготовку військових ЗСУ. Крім того, Норвегія передасть українським військовим додаткові системи далекобійної артилерії та радари.

Додамо, що Норвегія виплатить допомогу українцям, які постраждали від війни. 50 тисяч українців отримають додаткові виплати завдяки співпраці Мінсоцполітики з Норвезькою радою у справах біженців.

Також Норвегія уже відправила Україні вісім танків Leopard 2 та допоміжну зброю.