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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
570
Час на прочитання
2 хв

Після Молчанова будуть інші — експерт про міжнародну спецоперацію СБУ

СБУ нещодавно повідомляла про активізацію проросійської пропаганди і попереджала всіх агітаторів Кремля про кримінальну відповідальність.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Кирило Молчанов

Кирило Молчанов / © скриншот з відео

Спецоперація СБУ по Молчанову — перший випадок, коли вдалося затримати в ЄС і перевезти до України російського агента інформаційної сфери.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Політолог підкреслив, що медведчуківський пропагандист Молчанов давно працював на Кремль.

«Постійний учасник пропагандиських ток-шоу на росыйському ТБ, зокрема шоу Соловйова. Молчанов був впевнений, що недосяжний для СБУ. Зрадник був не тільки проросійським пропагандистом, але і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: ФСБ та зовнішню розвідку РФ», — акцентує Черненко.

Експерт нагадує, що СБУ нещодавно повідомляла про активізацію проросійської пропаганди і попереджала всіх агітаторів Кремля про кримінальну відповідальність.

«Затримання Молчанова стало черговим етапом цієї роботи. Спецоперація — приклад високого професіоналізму підлеглих Малюка. Крім того, арешт Молчанова — додатковий дзвінок для всіх проросійських пропагандистів, які втікли з України і працюють на Кремль. У багатьох з тих, хто зараз перебуває у країнах ЄС, після затримання Молчанова, почалась істерика. Кожен проросійський пропагандист, в якій би країні він не перебував, рано чи пізно сяде за грати, — вважає політолог.

«Молчанов не перший затриманий віп-агітатор „русского міра“ — можна згадати прізвища Макса Назарова (Діордіци), іншого політексперта „пулу Медведчука“ Корнійчука та багатьох інших. Але це вперше від початку повномасштабного вторгнення СБУ домоглась затримання в ЄС російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері», — додав він.

Нагадаємо раніше стало відомо, що Служба Безпеки здійснила багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС. В результаті якої пропагандист Кирило Молчанов повірив, що його запрошено для вручення премії у Німеччину, летіти куди треба було через Варшаву. Звідси Молчанов потрапив не до Берліна, а був переданий Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
570
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