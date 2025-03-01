"Питання досі на столі": в ЦПД відреагували на події у Вашингтоні

Україна не вперше переживає складні моменти своєї історії, і завжди знаходить сили встояти. Тому попри всі зусилля Росія не досягне бажаних результатів.

Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"По-перше, питання досі на столі і Україна відстоює власні інтереси у дуже складних умовах. Все ще на столі. По-друге, Україна не одна і Європа нарешті розуміє, що їх доля залежить від сьогоднішньої дипломатії та оборонки. І лідери вже підтримують", – зазначив Коваленко.

Він додав, що третій важливий момент – події, які зараз відбуваються, "жодним чином не впливають" на те, якою хочуть бачити Росію в США та Китаї. На думку Коваленка, США хотіли б щоб Росія була лише "територією в Арктиці", а Китай прагне зробити свого північного сусіда власним "сировинним придатком". Тому Росія не зможе досягти бажаних результатів у війні проти України.

"Ну і найважливіше – це всі ми разом, наша армія, наш народ – це наша сила. В 2022 році теж було дуже важко, пам‘ятаєте? Тоді взагалі існування країни висіло на волосині. Стоїмо і вистоїмо", – наголосив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко зазначив, що суперечка Трампа, Венса та Зеленського була неминучою. Він додав, що ймовірно найближчим часом не йтиметься про мирні переговори.

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