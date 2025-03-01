У Білому домі стверджують, що Зеленський ще має шанс усе змінити

Трамп не виключає підписання угоди, але лише тоді, коли Україна буде готова до “конструктивної розмови”.

Попри те, що президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський не підписали угоду про корисні копалини, спільна пресконференція лідерів, яку було скасовано після суперечки між ними в Білому домі, все ще може відбутися.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника Білого дому.

За словами неназваного високопоставленого чиновника, Трамп не виключає підписання угоди, але лише тоді, коли Україна буде готова до “конструктивної розмови”.

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Представник Білого дому додав, що від українців залежить, чи можна буде перенести скасовану спільну пресконференцію лідерів, поки Зеленський ще перебуває в США.

Окрім того, видання Clash Report у соцмережі Х наводить цитату невідомого речника Держдепу США, який стверджує, що президент України все ще має шанс.

“У Зеленського є шанс це змінити”, - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Дональд Трамп після суперечки з українським президентом опублікував заяву на своїй сторінці в соціальній мережі, в якій повідомив, що Володимир Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".

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