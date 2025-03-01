В Белом доме утверждают, что у Зеленского еще есть шанс все изменить

Трамп не исключает подписания соглашения, но только тогда, когда Украина будет готова к "конструктивному разговору".

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский не подписали соглашение о полезных ископаемых, совместная пресс-конференция лидеров, отмененная после спора между ними в Белом доме, все еще может состояться.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника, Трамп не исключает подписания соглашения, но только тогда, когда Украина будет готова к "конструктивному разговору".

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Представитель Белого дома добавил, что от украинцев зависит, можно ли будет перенести отмененную совмесную пресс-конференцию лидеров, пока Зеленский еще находится в США.

Кроме того, издание Clash Report в соцсети Х приводит цитату неизвестного представителя Госдепа США, утверждающего, что президент Украины все еще имеет шанс.

"У Зеленского есть шанс это изменить", — говорится в сообщении.

Напомним, Дональд Трамп после спора с украинским президентом опубликовал заявление на своей странице в социальной сети, в котором сообщил, что Владимир Зеленский может "вернуться когда будет готов к миру".

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