Маски сброшены, приходит время жестких разговоров – Берлинская

В то, что Украина выживет, три года назад никто не верил. Но украинцы до сих пор существуют как нация и государство. И именно сейчас крайне важно единство.

Последние события на политической арене мира "круто и очень радикально" изменяют ход истории. Произошедшее в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне во время встречи президентов США и Украины – "совершенно беспрецедентно".

Такое мнение высказала глава волонтерского проекта "Victory drones" Мария Берлинская.

"Я писала как-то, что время лицемерных иллюзий в дипломатических реверансах проходит. Маски сброшены. Приходит время жестких разговоров, денег на оружие и насилие. Уроки Второй Мировой забыты, старый мирный мировой порядок больше не нужен политическим "альфачам", – написала Берлинская.

Она отметила, что в такие времена очень важно единство.

"Что я знаю точно — нам нужно держаться вместе больше чем когда-либо в своей истории. Не унижать других, но и не давать унижать себя. Надо держаться и держаться достойно", — отметила волонтер.

По ее мнению, за свою огромную жертву для свободы всего свободного мира украинцы заслуживают глубокого уважения.

"Нас похоронили и оккупанты, и "партнеры" еще три года назад. А мы стоим и выстоим", — подчеркнула Мария Берлинская.

Напомним, Трамп после напряженных переговоров с Зеленским провел закрытое совещание с вице-президентом Джей Ди Венсом, госсекретарем Марко Рубио и министром финансов Скоттом Бессентом. После этого Трамп решил отменить дальнейшие переговоры с Зеленским.

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