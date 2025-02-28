Маски скинуто, приходить час жорстких розмов – Берлінська

В те, що Україна виживе, три роки назад не вірив ніхто. Але українці досі існують як нація та держава. І саме зараз вкрай важлива єдність.

Останні події на політичній арені світу "круто і дуже радикально" змінюють хід історії. Те, що сталося у п'ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні під час зустрічі президентів США та України – "абсолютно безпрецедентно".

Таку думку висловила очільниця волонтерського проєкту “Victory drones” Марія Берлінська.

"Я писала якось, що час лицемірних ілюзій в дипломатичних реверансах минає. Маски скинуто. Приходить час жорстких розмов, грошей на зброю і насилля. Уроки Другої Світової забуті, старий мирний світовий порядок більше не потрібен політичним "альфачам". Їхнє роздуте его прагне влади і помсти. Цілі народи на шахівниці світу будуть розміняні як пішаки", – написала Берлінська.

Вона зауважила, що у такі часи вкрай важлива єдність.

"Що я знаю точно – нам треба триматись разом більше ніж будь-коли в своїй історії. Не принижувати інших, але й не давати принижувати себе. Треба триматись і триматись гідно", – зауважила волонтерка.

На її думку, за свою величезну жертву для свободи всього вільного світу українці заслуговують на глибоку повагу.

"Нас похоронили і окупанти, і "партнери" ще три роки тому. А ми стоїмо і встоїмо", – наголосила Марія Берлінська.

Нагадаємо, Трамп після напружених переговорів із Зеленським провів закриту нараду з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром фінансів Скоттом Бессентом. Після цього Трамп вирішив скасувати подальші переговори із Зеленським.

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