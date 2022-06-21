Призведуть до катастрофи: Велика Британія попередила про небезпеку через поступки Путіну

Призведуть до катастрофи: Велика Британія попередила про небезпеку через поступки Путіну

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав союзників не йти на поступки диктатору Путіну.

Він наголосив, що такі дії Росія сприйматиме, як слабкість і це може призвести до катастрофи.

Про це повідомляє Independent з посиланням на слова британського посадовця.

Британський урядовець наголосив, що Борис Джонсон занепокоєний тим, що деякі країни можуть погодитись на поступки Путіну через інфляцію.

"Ми не повинні дозволяти нікому повірити, що поступки Путіну призведуть до чогось іншого, крім катастрофи", - процитував він Джонсона.

У Великій Британії вважають, що поступки Путін сприйме, як слабкість і у подальшому це може загрожувати Великій Британії.

Нагадаємо, США створили групу для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні: її очолив "мисливець за нацистами"

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