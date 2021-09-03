Путін хоче, щоб талібів прийняли до "сім'ї цивілізованих народів"

Російський президент вважає, що з бойовиками треба йти на контакт і вести діалог.

Президент Росії Володимир Путін хоче, щоб бойовики радикального руху "Талібан" якомога швидше увійшли в цивілізовані відносини з іншими країнами. Це, на думку Путіна, полегшить ведення діалогу з талібами.

Про це він повідомив на засіданні а п'ятницю, передає російський "Інтерфакс".

"Росія не зацікавлена ​​в дезінтеграції Афганістану. Якщо це станеться, то тоді ні з ким буде розмовляти. А якщо це так, то потрібно подумати про те, що чим швидше "Талібан" увійде, скажімо так, в сім'ю цивілізованих народів, тим легше буде контактувати, спілкуватися і якось впливати. І ставити якісь питання, і якщо не вимагати, то ставити питання про те, що в рамках цих цивілізованих відносин повинні дотримуватися певні цивілізовані правила", - сказав Путін.

За його словами, для російських союзників і сусідів з території сьогоднішнього Афганістану надходить чимало загроз, зокрема від "Ісламського руху Узбекистану".

"А в разі дезінтеграції ні з ким буде розмовляти. І "Ісламський рух Узбекистану", і чого там тільки немає на території сьогоднішнього Афганістану. І все це загрожує нашим союзникам і сусідам. А якщо мати на увазі, що у нас немає візових обмежень і вільне пересування практично через кордони - це і для нас, для Росії, має дуже серйозне значення з точки зору забезпечення своєї безпеки", - зазначив Путін.

Нагадаємо:

Сполучені Штати завершили виведення своїх військ з Афганістану — з Кабула вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, — завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися до аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали з США.

— з Кабула вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, — завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися до аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали з США. Міністерство закордонних справ України повідомило, що евакуація громадян з Афганістану продовжиться після 31 серпня. Маршрути повернення українців можуть бути скориговані в залежності від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

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