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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Рубіо не поїде на переговори до Лондона: хто його замінить

У Держдепі заявили, що Рубіо не зможе приїхати через щільний робочий графік.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо не братиме участі в перемовинах у Лондоні / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо не братиме участі в переговорах щодо війни в Україні, які відбудуться у Лондоні вже цього тижня.

Про це повідомила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс на брифінгу у вівторок, 22 квітня.

«Держсекретар Рубіо — зайнята людина. Він один з найактивніших, якщо не найактивніший держсекретар, і це, звісно, впливає на кожен його робочий день і плани. І в цьому конкретному разі, коли відбуватимуться зустрічі в Лондоні, він не братиме участі. Але це не питання щодо самої зустрічі, це питання про логістику в його робочому розкладі», — зазначила Брюс.

На питання журналістів, хто представлятиме Сполучені Штати на переговорах у Лондоні, речниця заявила, що команду перемовників очолить спецпредставник президента Трампа генерал Кіт Келлог.

«Він вестиме розмови. А ми очікуватимемо повідомлень від нього про те, чи вдалося досягти успіху в Лондоні. Це все, що я можу зараз сказати», — додала Брюс.

Вона зауважила, що президент Трамп оптимістично налаштований на результати зустрічі в Лондоні.

«Він має чудових посланців і чудового держсекретаря. Трамп хоче, щоб війна закінчилася дипломатичним шляхом», — підкреслила Теммі Брюс.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів у Лондоні. Президент підкреслив, що безумовне припинення вогню є першим кроком до миру.

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