Путін запропонував заморозити війну: FT про умови диктатора

Путін готовий на замороження війни / © Associated Press

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Російський диктатор Путін запропонував заморозити війну на поточній лінії фронту для мирної угоди з Дональдом Трампом.

Про це пише The Financial Times з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел видання, російський диктатор сказав Стіву Віткоффу, спеціальному представникові Трампа, під час зустрічі в Санкт-Петербурзі на початку цього місяця, що Москва може відмовитися від своїх претензій на території чотирьох частково окупованих українських регіонів (йдеться про Херсонщину, Запоріжжя, Донеччину та Луганщину).

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Відтоді ША висунули ідеї щодо можливого врегулювання, яке передбачає визнання Вашингтоном Криму російським, а також принаймні визнання де-факто контролю Кремля над частинами чотирьох регіонів, які він зараз утримує.

Ця пропозиція є першим офіційним свідченням Путіна від перших місяців війни три роки тому, що Росія може відступити від своїх максималістичних вимог.

Але європейські чиновники, ознайомлені з зусиллями США припинити війну, попередили, що Путін, ймовірно, використає очевидну поступку як приманку, щоб спокусити Трампа прийняти інші вимоги Росії та нав’язати їх Україні як доконаний факт.

«Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він відмовився від речей, щоб Трамп міг претендувати на перемогу», — сказав один із них.

Згідно з потенційною угодою, Україна зобов’язується не відвойовувати окуповану Росією територію силою, а Росія погоджується зупинити повільне просування своєї армії.

Незрозуміло, чи просив Трамп Україну офіційно визнати анексію Криму Росією. Але у вівторок Зеленський повторив свою позицію щодо Чорноморського півострова, заявивши, що Україна не визнає окупацію Криму.

Росія також відхилила деякі пропозиції США, зокрема військову присутність країн НАТО в Україні.

Але джерела видання, обізнані з цим питанням, сказали, що Путін потенційно буде готовий поступитися своєю попередньою вимогою щодо повного контролю над чотирма прифронтовими українськими регіонами — Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою — якщо США підуть на ширші геополітичні поступки Москві, наприклад, визнають свій контроль над Кримом і заборонять Україні приєднатися до НАТО.

Зазначається, що Москва може припинити бойові дії, коли витіснить українські війська з Курщини.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати на переговорах у Лондоні можуть запропонувати визнати Крим «російським».