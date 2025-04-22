Путин предложил заморозить войну: FT об условиях диктатора

Путин готов на заморозку войны / © Associated Press

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Российский диктатор Путин предложил заморозить войну на текущей линии фронта для мирного соглашения с Дональдом Трампом.

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По информации источников издания, российский диктатор сказал Стиву Уиткоффу, специальному представителю Трампа, во время встречи в Санкт-Петербурге в начале этого месяца, что Москва может отказаться от своих претензий на территории четырех частично оккупированных украинских регионов (речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях).

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С тех пор США выдвинули идеи о возможном урегулировании, предусматривающем признание Вашингтоном Крыма российским, а также по крайней мере признание де-факто контроля Кремля над частями четырех регионов, которые он сейчас содержит.

Это предложение является первым официальным свидетельством Путина с первых месяцев войны три года тому назад, что Россия может отступить от своих максималистических требований.

Но европейские чиновники, ознакомленные с усилиями США прекратить войну, предупредили, что Путин, вероятно, использует очевидную уступку в качестве приманки, чтобы соблазнить Трампа принять другие требования России и навязать их Украине как свершившийся факт.

«Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он отказался от вещей, чтобы Трамп мог претендовать на победу», — сказал один из них.

Согласно потенциальному соглашению Украина обязуется не отвоевывать оккупированную Россией территорию силой, а Россия соглашается остановить медленное продвижение своей армии.

Непонятно, просил ли Трамп официально признать Украину аннексией Крыма Россией. Но во вторник Зеленский повторил свою позицию по Черноморскому полуострову, заявив, что Украина не признает оккупацию Крыма.

Россия также отклонила некоторые предложения США, в частности, военное присутствие стран НАТО в Украине.

Но источники издания, осведомленные с этим вопросом, сказали, что Путин потенциально будет готов уступить свое предварительное требование по полному контролю над четырьмя прифронтовыми украинскими областями — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — если США пойдут на более широкие геополитические уступки Москве, например, признают свой контроль над Крымом и запретов.

Отмечается, что Москва может прекратить боевые действия, когда вытеснит украинские войска из Курщины.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что Соединенные Штаты на переговорах в Лондоне могут предложить признать Крым «российским».