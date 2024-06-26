Сіярто заявив, що підтримує "мирний план" Китаю

Угорський політик виступає за просування документа.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поговорив телефоном китайським колегою Ван Ї. Зокрема, політики обговорили "мирний план" КНР.
Про це повідомляє hvg.hu.
Зі слів Сіярто, Будапешт підтримує й готовий просувати бразильсько-китайський "мирний план" щодо російсько-української війни. Він висловив думку, що цей план "варто було б широко обговорити, оскільки він може стати хорошою основою для припинення вогню і мирних переговорів".
Політик зауважив, що Китай - одна з країн, що була "найбільш рішучою, найбільш активною й найбільш відданою миру"
Угорський дипломат наголосив, що Будапешту та Пекіну важливо розвивати відносини з кількох причин, однією з яких є "взаємна готовність сприяти миру".
Нагадаємо, раніше Китай закликав Україну та РФ піти на поступки та почати мирні переговори. У Пекіні вважають, що наразі йде потік озброєння на полі бою, а це лише поглиблює кризу, веде до більшого числа жертв та підвищує ризик того, що ця зброя випаде з режиму нерозповсюдження.
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