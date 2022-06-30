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Трюдо переконаний, що світ не має права забувати про війну в Україні

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Трюдо переконаний, що світ не має права забувати про війну в Україні

Фото: Associated Press

Світ не має права забувати про війну та має підтримувати Україну до її перемоги.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.

“Важливо, аби світ не втрачав уваги до того, що відбувається в Україні. Ми мусимо й ми будемо зберігати рішучість, поки Україна й демократія не переможуть”, - сказав Трюдо.

За його словами, російський президент Володимир Путін та відповідальні за масові злочини мусять бути притягнені до відповідальності.

Раніше Канада заявила про суттєве розширення обмежувальних заходів проти Росії та Білорусі, заборонивши експорт до обох країн чутливих технологій та припинивши товарообмін предметами розкоші. Під канадські санкції потрапили також 15 українських колаборантів і 65 фізичних та юридичних осіб з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що на саміті "Великої сімки" домовилися посилювати тиск на РФ. А Володимиру Зеленському пообіцяли нове озброєння для України.

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