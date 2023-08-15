У НАТО запропонували Україні поступитися територіями, щоб вступити до Альянсу

Очільник канцелярії Столтенберга припустив, що Україна може вступити до Альянсу в обмін на частину своїх територій.

Україна може вступити до НАТО за умови, якщо віддасть Росії частину своєї території.

Про це повідомив голова канцелярії генерального секретаря НАТО Стіан Єнсен, передає норвезька газета VG.

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"Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території та натомість отримала членство в НАТО. Водночас Україна має сама вирішувати, коли і на яких умовах вона хоче вести переговори. Росія веде величезну військову боротьбу, і здається нереальним, що вона може захопити нові території. Зараз скоріше питання в тому, що Україні вдасться повернути ", - заявив Єнсен.

За його словами, треба подумати, якою буде безпекова ситуація в Україні після закінчення війни. Єнсен запевнив, що питання про поступку територіями порушує не він.

"Я не кажу, що так має статися. Але це може бути можливим рішенням", - додав він, уточнивши, що наразі "з'явилися серйозні зрушення" у питанні щодо можливого вступу України до НАТО.

"Всі зацікавлені, щоб війна більше не повторилася", - підсумував помічник Столтенберга.

Раніше стало відомо, які рішення ухвалили на засіданні Ради Україна-НАТО.

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