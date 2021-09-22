У справі про замах на Шефіра прокуратура розглядає кілька версій

У справі про замах на Шефіра прокуратура розглядає кілька версій

На місці злочину перебуває керівництво всіх правоохоронних органів.

У справі про замах на Сергія Шефіра розглядаються кілька версій. Але їх поки не будуть озвучувати, щоб не нашкодити слідству.

Про це під час брифінгу повідомив керівник прокуратури Київської області Олексій Хоменко, пише РБК-Україна.

"Наразі відпрацьовується ряд версій. З урахуванням того, що триває огляд місця події, тривають оперативні заходи, я не можу озвучити ці версії, оскільки це зашкодить слідству", - зазначив Хоменко.

Він додав, що на місці злочину перебуває керівництво всіх правоохоронних органів. Він також уточнив, що водій Шефіра після стрілянини самостійно доїхав до безпечної парковки, після чого вже викликали швидку і поліцію.

Нагадаємо:

Радник голови Офісу Михайло Подоляк пов'язав замах на Шефіра з боротьбою проти олігархів президента Володимира Зеленського. Він назвав це "ні чим іншим, як спробою демонстративного вбивства ключового члена команди".

президента Володимира Зеленського. Він назвав це "ні чим іншим, як спробою демонстративного вбивства ключового члена команди". Викликом усій правоохоронній системі назвала напад на авто Сергій Шефіра генпрокурорка Венедиктова. Вона зараз перебуває на місці обстрілу разом зі слідчими.

Новини України: "Слуги народу" пов'язують напад на Шефіра з його посадовою діяльністю

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання