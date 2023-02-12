В Україні можуть виготовляти британську зброю - The Telegraph

Високопоставлені чиновники оборонної промисловості Великої Британії обговорюють плани зі своїми колегами в Києві.

Британське озброєння та військові транспортні засоби можуть вироблятися в Україні відповідно до планів, які означатимуть поглиблення зв’язків країни з НАТО.

Про це пише The Telegraph.

Високопоставлені чиновники оборонної промисловості Великої Британії обговорюють плани зі своїми колегами в Києві, і будь-яка угода, ймовірно, буде розглядатися як значне зміцнення відносин Британії з Україною.

Британські керівники відвідали Україну з метою створення спільних підприємств, які вироблятимуть зброю та транспортні засоби на місцевому рівні за ліцензією.

Інші європейські оборонні компанії також ведуть переговори з Україною, причому британські компанії прагнуть, щоб французькі та німецькі конкуренти не побили їх. Розгортаються перегони за те, щоб поставити Велику Британію «в передній частині черги», сказав The Telegraph один керівник.

Це сталося після того, як Ріші Сунак відкрив двері Британії під час раптової поїздки президента Володимира Зеленського до Великої Британії минулого тижня.

Будь-яке спільне підприємство, швидше за все, потребуватиме підпису Сунака. Росія неодноразово погрожувала Заходу помстою за постачання зброї в Україну, і будь-яка підтримка виробництва може ще більше розпалити напруженість.

Даунінг-стріт і Міністерство оборони відмовилися від коментарів, заявивши, що це справа промисловості.

Але Ед Арнольд, науковий співробітник дослідницького центру Королівського інституту об’єднаних служб і колишній офіцер британської армії НАТО, сказав: «Промислове співробітництво сприяє тісноті в міжнародних відносинах. Спочатку це може бути виставлено як комерційне, але воно потребуватиме принаймні мовчазного політичного схвалення».

За його словами, така угода наблизить Україну до НАТО та європейських структур безпеки.

Джеймс Блек, експерт із військових закупівель американського аналітичного центру безпеки Rand Corporation, сказав, що угода, згідно з якою західна держава вироблятиме важку зброю в Україні, буде першою, оскільки країна має незначну історію промислового співробітництва.

Він додав: «Українська оборонна промисловість була в основному зосереджена на виробництві та підтримці радянських або місцевих технологій, і з моменту здобуття незалежності вона кілька десятиліть страждала від недостатніх інвестицій, загальмованих реформ, проблем з корупцією та інших проблем».

Україна виготовила за ліцензією деяку ізраїльську та американську стрілецьку зброю, наприклад гвинтівки, і пристосувала деякі свої танки до ізраїльської електроніки.

Френсіс Туса, незалежний експерт з оборони, сказав, що будь-які нові

Зрозуміло, що Україна хоче сама створювати артилерію, транспортні засоби та озброєння західного виробництва за ліцензією, а не просто купувати їх.

Ліцензування військового дизайну для місцевого будівництва є звичайним явищем, оскільки воно забезпечує збройовим компаніям джерело доходу, але дозволяє країні-замовнику зберегти робочі місця та розвивати навички. Наприклад, британські вертольоти Sea King, побудовані в Йовілі, є ліцензійними версіями американських моделей Sikorsky.

Цей крок дозволить Україні зберегти робочі місця для десятків тисяч працівників оборони, оскільки вона переходить від озброєнь російського виробництва до озброєнь стандартів НАТО.

Минулого тижня радник «Укроборонпрому», українського державного виробника зброї, публічно заявив, що хоче укласти угоди із західними компаніями щодо виробництва західної зброї за стандартами НАТО всередині країни. Сергій Марковський заявив західним представникам, що Київ прагне укласти угоди для посилення безпеки в регіоні.

Українських військових навчають використовувати техніку НАТО, зокрема британську бронетехніку, у різних збройних силах.

Спільне виробництво допомогло б припинити залежність Києва від постачання зброї із Заходу.

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Нагадаємо, під час виступу в британському парламенті Зеленський закликав передати Україні винищувачі. Як повідомив представник прем’єра Британії, в уряді розглядають можливість надання Україні винищувачів, проте рішення буде ухвалене не скоро.

Водночас Сунак пообіцяв посилення системи ППО України найближчими тижнями та повідомив, що тривають обговорення щодо надання державі далекобійних ракет, необхідних для вирішальної перемоги на полі бою.

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