Збитки США від природних катаклізмів перевищать 100 млрд доларів в 2021 році — Байден

Природні катаклізми коштували Америці в 2020 році 99 млрд доларів.
Збиток від природних катаклізмів і стихійних лих — ураганів і лісових пожеж в США в 2021 році перевищить рекордні $ 100 млрд.
Про це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив 15 вересня, виступаючи в штаті Колорадо. Трансляція промови глави Білого дому велася на каналі Білого дому в YouTube.
"Природні катаклізми коштували Америці торік $ 99 млрд. У цьому році буде побитий рекорд, це буде понад $ 100 млрд", — зауважив він.
Як повідомлялося, кількість денних опадів в Центральному парку Нью-Йорка побило 94-річний рекорд в 10 см і склало 18 см. Крім того, ураган "Іда" привела до значного підвищення рівня річок в середній Атлантиці і Нової Англії.
Нагадаємо:
- Минулого тижня американський президент Джо Байден побував в Луїзіані і ознайомився з ситуацією після урагану "Іда".
- На сьогодні "Іда" — один з найсильніших ураганів в історії США, річка Міссісіпі під її натиском навіть ненадовго змінила напрямок руху. Відразу в декількох штатах досі оголошено надзвичайний стан.
- А кліматологи тим часом попереджають, рекордна злива цілком можливо вже скоро поб'є інший, ще більш рекордний.