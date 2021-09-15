Збитки США від природних катаклізмів перевищать 100 млрд доларів в 2021 році — Байден

Збитки США від природних катаклізмів перевищать 100 млрд доларів в 2021 році — Байден

Природні катаклізми коштували Америці в 2020 році 99 млрд доларів.

Збиток від природних катаклізмів і стихійних лих — ураганів і лісових пожеж в США в 2021 році перевищить рекордні $ 100 млрд.

Про це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив 15 вересня, виступаючи в штаті Колорадо. Трансляція промови глави Білого дому велася на каналі Білого дому в YouTube.

"Природні катаклізми коштували Америці торік $ 99 млрд. У цьому році буде побитий рекорд, це буде понад $ 100 млрд", — зауважив він.

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Як повідомлялося, кількість денних опадів в Центральному парку Нью-Йорка побило 94-річний рекорд в 10 см і склало 18 см. Крім того, ураган "Іда" привела до значного підвищення рівня річок в середній Атлантиці і Нової Англії.

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