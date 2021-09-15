Ущерб США от природных катаклизмов превысит 100 млрд долларов в 2021 году - Байден

Природные катаклизмы стоили Америке в 2020 году 99 млрд долларов.
Ущерб от природных катаклизмов и стихийных бедствий - ураганов и лесных пожаров в США в 2021 году превысит рекордные $100 млрд.
Об этом президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил 15 сентября, выступая в штате Колорадо. Трансляция речи главы Белого дома велась на канале Белого дома в YouTube.
"Природные катаклизмы стоили Америке в прошлом году $99 млрд. В этом году будет побит рекорд, это будет свыше $100 млрд", — заметил он.
Как сообщалось, количество дневных осадков в Центральном парке Нью-Йорка побило 94-летний рекорд в 10 см и составило 18 см. Кроме того, ураган "Ида" привела к значительному повышению уровня рек в средней Атлантике и Новой Англии.
Напомним:
- На прошлой неделе американский президент Джо Байден побывал в Луизиане и ознакомился с ситуацией после урагана "Ида".
- На сегодня "Ида" — один из сильнейших ураганов в истории США, река Мисисиппи под ее напором даже ненадолго изменила направление движения. Сразу в нескольких штатах до сих пор объявлено чрезвычайное положение.
- А климатологи тем временем предупреждают, рекордный ливень вполне возможно уже скоро побьет другой, еще более рекордный.