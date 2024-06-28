Зеленський пообіцяв план закінчення війни: що відомо

Москва не розуміє нічого, окрім сили, каже президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні дуже важливо показати такий план закінчення війни з Росією, який підтримає більшість світу.

Про це український лідер заявив під час пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, повідомляє УНІАН.

"Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо", – наголосив глава держави.

Зеленський згадав Саміт миру і наголосив, що Київ з партнерами працює над трьома детальними планами: енергетика, продовольча безпека та обміни полонених і повернення дітей. За його словами, "це буде найближчим часом".

"Всі інші пункти Формули миру ми також розробимо і підготуємо сукупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна збільшує виробництво дронів, засобів радіоелектронної боротьби та артилерії, щоб "бути сильними на полі бою".

"Якщо ви слабкі – це не через те, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли від самого початку. Зараз ніхто не хоче. Ми хочемо якраз миру. Але ми повинні бути сильними, а тому розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними", – зауважив президент.

Український лідер також наголосив, що Москва не розуміє нічого, окрім сили.

"Це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий у цьому році", – каже Зеленський.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський зробив заяву про переговори з Кремлем. За його словами, саме Україна вирішуватиме, коли можна розпочати діалог. Київ обрав дипломатичний шлях, бо став жертвою у війні.

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