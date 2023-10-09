Зеленський у вівторок вирушить з візитом до Румунії: що відомо

Цей візит стане першим від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 10 жовтня, відвідає Румунію.

Про це повідомляє Guardian із посиланням на представництво президента Румунії Клауса Йоганніса.

Цей візит Зеленського до Румунії стане першим від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Romania Journal з посиланням на власні джерела повідомляє, що Зеленський зустрінеться з президентом Йоганнісом, прем'єр-міністром країни Марчелом Чолаку, а також виступить із промовою на засіданні парламенту Румунії.

Нагадаємо, росіяни постійно обстрілюють українські населені пункти, що межують з Румунією. Зважаючи на це, влада країни вирішила підтягнути засоби ППО ближче до кордону.

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