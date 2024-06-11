Зеленський висловився про мобілізацію та суспільство

Президент також зазначив, що настав час, аби партнери дали Україні всю ту зброю, "щоб ми могли викинути росіян".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання щодо мобілізації "є в суспільстві". За його словами, якщо українці хочуть зберегти свою державу, то треба її відстояти.

Про це Зеленський сказав на спільній з канцлером Німеччини Олафом Шольцом пресконференції в Берліні 11 червня.

Спершу президент України висловився про зброю для держави від західних партнерів:

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"Питання – чи не настав той момент, щоб партнери дали нам всю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав".

Після цього Зеленський відповів на запитання, чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість солдатів та офіцерів, щоб звільнити землю від російських військ за допомогою систем та озброєнь.

"Що стосується мобілізації, мобілізація у нас іде через воєнний стан. Іде з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, не перший день війна. Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти", – сказав глава держави.

До слова, як заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко, темпи мобілізації в Україні за останній місяць значно зросли.

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