Зеленський зізнався, чи робить помилки: "Я жива людина"

Президент запевнив, що не допускав фатальної помилки, яка б могла призвести до втрати держави.

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що щодня робить помилки, але головне – не робити фатальні помилки, які б призвели до втрати держави.

Про це глава держави розповів на пресконференції 24 лютого.

"Моя найбільша помилка? Я не знаю. Мені здається, їх було достатньо. Я щоденно роблю, зранку до ночі я роблю вибір. Я жива людина, як би хто там не хотів. І щоденно я, напевно, помиляюсь. Я впевнений, що я помиляюсь. Головне – щоб у мене як у президента не було фатальних помилок, через які я – гарант Конституції і гарант захисту держави – можу її з вами втратити. Слава богу, такої помилки не було", – наголосив президент.

Нагадаємо, напередодні в інтерв’ю Зеленський також зізнався, що не думав, чи виживе він, коли в Україні розпочалась повномасштабна війна.

Президент також розповів, що не думав про те, що війна в Україні все ще триватиме за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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