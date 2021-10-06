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Зеленський зустрівся з президентом Німеччини: про що домовлялися

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Зеленський зустрівся з президентом Німеччини: про що домовлялися

Офіс Президента України

Особливу увагу сторони звернули на питання мирного врегулювання на Донбасі та запуск "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський зустрівся з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, який перебуває в Україні з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Про це інформує пресслужба Офісу президента України.

Зеленський зазначив, що Німеччина – важливий партнер України у Європі, з яким українська влада прагне зміцнювати двосторонні відносини.

"Україна очікує, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформовано коаліцію, яка сприятиме українсько-німецьким відносинам та підтримці європейської перспективи для нашої країни", — сказав він.

Окрему увагу сторони звернули на питання мирного врегулювання на Донбасі. Зеленський запевнив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на Сході.

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Президент України розраховує на підтримку Берліна у відновленні територальної цілісності України, зокрема в межах Нормандського формату. Також він відзначив важливу роль Німеччини у діяльності Кримської платформи.

Крім того політики обговорили питання енергетичної безпеки України та Європи.

"Запуск "Північного потоку – 2" означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку", – пояснив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, що у Бабиному Яру на найвищому рівні вшанували жертв, розстріляних нацистами в кінці вересня 1941-го року. В заходах брали участь президенти України, Німеччини, Албанії та Ізраїлю.

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