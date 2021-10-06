Зеленський зустрівся з президентом Німеччини: про що домовлялися

Зеленський зустрівся з президентом Німеччини: про що домовлялися

Особливу увагу сторони звернули на питання мирного врегулювання на Донбасі та запуск "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський зустрівся з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, який перебуває в Україні з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Про це інформує пресслужба Офісу президента України.

Зеленський зазначив, що Німеччина – важливий партнер України у Європі, з яким українська влада прагне зміцнювати двосторонні відносини.

"Україна очікує, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформовано коаліцію, яка сприятиме українсько-німецьким відносинам та підтримці європейської перспективи для нашої країни", — сказав він.

Окрему увагу сторони звернули на питання мирного врегулювання на Донбасі. Зеленський запевнив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на Сході.

Президент України розраховує на підтримку Берліна у відновленні територальної цілісності України, зокрема в межах Нормандського формату. Також він відзначив важливу роль Німеччини у діяльності Кримської платформи.

Крім того політики обговорили питання енергетичної безпеки України та Європи.

"Запуск "Північного потоку – 2" означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку", – пояснив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, що у Бабиному Яру на найвищому рівні вшанували жертв, розстріляних нацистами в кінці вересня 1941-го року. В заходах брали участь президенти України, Німеччини, Албанії та Ізраїлю.

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