Зеленський сказав, яким чином Трамп може поставити Путіна на коліна

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін не готовий до компромісів заради припинення своєї жорстокої війни. При цьому глава США Дональд Трамп має можливість поставити диктатора на коліна, прискоривши введення жорстких санкцій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю The Post.

«Йому треба це відчути», — сказав Зеленський.

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Лідер заявив, що він дуже вдячний Трампу за підтримку санкцій, згадавши намір американського лідера ввести 100-відсоткові мита для країн, що купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирну угоду. Однак, за його словами, 50-денний термін означає лише нові смерті та руйнування протягом ще майже двох місяців.

Зеленський наголосив: для припинення кровопролиття, що триває вже понад три роки, слід змусити Путіна захотіти припинити війну. Наразі російський вождь просто не готовий до компромісу.

«Якщо Україна має зробити це самостійно, ми маємо пройти дуже довгий шлях, пожертвувати безліччю людей, щоб переконати його у важливості (припинення конфлікту — ред.), тому що це не просто слова — потрібні серйозні важелі впливу», — каже Зеленський.

Це відбувається на тлі того, що військова машина Путіна стає все жорстокішою, навмисно завдаючи ударів по мирних жителях, включаючи дітей, за допомогою вибухонебезпечних безпілотників, які його війська запускають на територію України в рекордних кількостях ледь не щодня. Також вони атакують рятувальників після нападу.

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За словами Зеленського, тепер у Путіна буде ще більше часу для здійснення свого підступного плану. І це після того, як він уже «грав із Трампом» протягом місяців тривалих і безрезультатних мирних переговорів із Москвою.

«Путін даремно витратив час президента Трампа. Я дуже хотів би, щоб Сполучені Штати, Конгрес і президент чинили тиск на ситуацію за допомогою санкцій, і чим швидше це буде зроблено, тим краще», — каже Зеленський.

Трамп відкрито висловлював своє невдоволення Путіним за те, що той підштовхував його до переговорів, одночасно розв’язуючи масштабну атаку на Україну.

«Багато людей помирають, і цьому потрібно покласти край. Якщо хочете знати правду, Путін жбурляє нам багато нісенітниці», — зазначив Трамп.

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Зеленський сказав, що розуміє почуття президента, заявивши, що Трамп вірить у те, що росіяни «здатні покласти край» війні, але насправді вони не мають до цього жодного бажання.

Сьогодні президент Трамп розчарований тим, що все це виявилося брехнею. Путін просто грав з ним.

У вівторок Трамп заявив, що готовий прискорити терміни, якщо Росія не поводитиметься серйозно.

«Багато думок змінюється дуже швидко — може, не за 50 днів, а може, й набагато раніше», — сказав президент.

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Президент України також заявив, що Трамп явно розчарований неповагою Москви до людського життя, навіть коли йдеться про її власний народ.

«Я думаю, президент Трамп був упевнений, що росіяни дійсно готові покласти край війні, тому що їм було шкода людей, що вмирають, і я думаю, він розчарований тим, що росіяни не так вже дбають про життя людей. Трамп сприймає смерть людей серйозніше, ніж Путін. Йому це завдає більше болю — він говорить про це — ніж Путіну, якому зовсім не шкода своїх людей, а вони ж — його громадяни».

Економічні санкції, які Зеленський назвав «гуманітарним» способом допомогти покласти край війні, оскільки вони не передбачають участі США у бойових діях проти Росії, є потужним способом переконати Путіна припинити наступ. Це пов’язано з тим, що вони позначаться на гаманцях пересічних росіян, а це може означати різке падіння популярності Путіна всередині країни та суспільний резонанс з боку сильно репресованого населення.

За словами Зеленського, хоча багато росіян, у тому числі військовополонених в Україні, з якими The Post спілкувалася в березні, не розуміють мети війни і приватно виступають проти неї, вони не висловлюються відкрито, тому що «не вільні», як у західному світі. Але все може змінитись, якщо вони відчують наслідки.

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«Вони (росіяни — ред.) бояться, що у них або відберуть гроші, або посадять у в’язницю (якщо вони зараз висловляться — ред.). Але коли людей… звільняють із роботи, тому що роботодавець не може цього витримати, і все скорочується через економіку, тоді завжди відбувається соціальний вибух», — додає український лідер.

За словами Зеленського, Трамп міг би покласти край війні, застосувавши цю стратегію, оскільки одержимий владою Путін втратить інтерес до подальшого насильства, якщо втратить підтримку свого народу.

«Звичайно, хотілося б прискорити цей процес. Ми, зі свого боку, працюватимемо над тим, щоб надати Трампу більше інформації, більше аргументів на користь жорстких санкцій проти Росії», — завершив Зеленський.

Раніше в Офісі президента озвучили позицію щодо дій лідера США Дональда Трампа з метою завершення війни в Україні. Там вважають, що президент США не відступить.

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Голова ОПУ Андрій Єрмак «абсолютно оптимістично налаштований» в контексті того, що Трамп не відступить.

«Він знає, що Путін не хоче зараз зупиняти цю війну. І він знає, наскільки успішним був мир через силу з Іраном. Саме так він зупинив війну з Іраном», — заявив голова ОПУ.