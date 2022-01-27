Australian Open-2022: визначилися фіналістки жіночого турніру

Австралійка вперше битиметься за титул на домашньому мейджорі.

Стали відомі фіналістки у жіночому одиночному розряду Australian Open-2022.

Першою фіналісткою стала австралійська тенісистка Ешлі Барті. У поєдинку 1/2 фіналу перша ракетка світу у двох сетах розібралася з американкою Медісон Кіз (№51 WTA) - 6:1, 6:3. За весь матч Барті програла лише 10 очок на своїй подачі.

У другому поєдинку полька Іга Свентек (№9 WTA) у двох сетах програла американці Даніель Коллінс (№30 WTA) - 6:4, 6:1.

Для Коллінс це буде перший фінал турнірів Grand Slam у кар'єрі. 2019-го вона дійшла у Мельбурні до півфіналу.

Варто зазначити, що Барті вже переграла двох американок на турнірі.

Фінальна пара (жінки)

Ешлі Барті (Австралія) - Даніель Коллінз (США)

Фіналісти у чоловіків визначаться завтра, 28 січня. За титул продовжують боротися Маттео Берреттіні (Італія), Рафаель Надаль (Іспанія), Стефанос Циципас (Греція) та Даниїл Медведєв (Росія).

Турнір Великого шолома у Мельбурні завершиться 30 січня.

Усі представниці України вже вилетіли з одиночного розряду турніру. Найдалі пройшли Еліна Світоліна та Марта Костюк - вони зупинилися на стадії 1/16 фіналу.

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