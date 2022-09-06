Беленюк пропустить чемпіонат світу-2022: відома причина

Лідер збірної України з греко-римської боротьби Жан Беленюк відмовився від участі на світовій першості.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у греко-римській боротьбі Жан Беленюк пропустить чемпіонат світу-2022.

Про це повідомив головний тренер збірної України Володимир Шацьких.

"Він сам об'єктивно оцінює свій фізичний стан, сказав, що він ще не готовий їхати на чемпіонат світу і боротися за медалі", - сказав Шацьких у коментарі Спорт.UA.

У червні цього року Беленюк виграв чемпіонат України у ваговій категорії до 87 кг та відібрався на світову першість.

Чемпіонат світу-2022 відбудеться у Сербії з 10 по 18 вересня.

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