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У Черкаській області шкуродер розстріляв з рушниці двох собак

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У Черкаській області шкуродер розстріляв з рушниці двох собак

Фото: pixabay.com

Чоловік проник на територію будинку сусідки, де вбив її тварин.

В Уманському районі Черкаської області 66-річний чоловік розстріляв з рушниці двох собак. Аби вбити тварин, шкуродер проник на територію домогосподарства своєї сусідки.

Про це повідомили сьогодні, 6 вересня, у Черкаській обласній прокуратурі.

За версією слідства, зловмисник, узявши з собою мисливську рушницю, незаконно проник на територію домоволодіння сусідки, де двічі вистрілив в її собак, внаслідок чого тварини загинули.
У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

66-річному зловмиснику вже оголосили про підозру за фактом незаконного проникнення на територію домоволодіння особи та жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 299 КК України).

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
902
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